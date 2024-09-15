Более 400 – в сутки: российские оккупанты усилили атаки FPV-дронами на фронте – эксперт

Эксперт не исключает, что в сентябре может быть абсолютный рекорд использования FPV-дронов противником в месяц.

В течение второй недели текущего сентября российские кафиры применили более 6 тысяч FPV-дронов на фронте.

Об этом сообщил военный эксперт Александр Коваленко.

"В течение второй недели сентября российские оккупанты применили более 6 тысяч fpv-дронов, или в среднем более 400 в сутки. Кроме того, именно в сентябре был установлен абсолютный рекорд по использованию fpv-дронов — более 700 в сутки. Не исключено, что в сентябре абсолютный рекорд использования FPV-дронов в месяц – более 12 тысяч", — написал он.

Эксперт отметил, что в июле РФ установила рекорд по использованию FPV-дронов – более 11 000.

"За этот же период произошло увеличение использования FPV-дронов, что может быть связано как с расширением площади использования (Курская область), так и с активизацией РОВ (РФ - ред.) в ряде локаций в зоне боевых действий в Украине", - добавил он.

Что касается Shahed, то, по его подсчетам, в течение двух недель сентября 2024 года российские кафиры применили 555 дронов-камикадзе Shahed-131/136 (Gerbera), из которых только 21 достиг цели, то есть 96% этого типа были сбиты.

"Две недели сентября продемонстрировали чрезвычайно высокую интенсивность использования Shahed-131/136, намекая на еще один месяц рекорд. Но пока выводы делать рано, впереди еще две недели, которые могут резко отличаться по интенсивности использования данных инструментов поражения", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, по данным украинских аналитиков DeepState, украинские войска заняли еще два населенных пункта в Курской области РФ.

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