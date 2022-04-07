Более 464 ребенка пострадали в Украине от рук российских оккупантов — Офис генпрокурора

Более 464 ребенка пострадали в Украине от рук российских оккупантов — Офис генпрокурора

Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 167 детей, возросло количество раненых — их 279.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"Более 464 ребенка пострадали в Украине из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 7 апреля официальное число детей-жертв не изменилось — 167. Возросло количество раненых — более 297. По полученным данным, больше всего пострадало детей в Киевской — 86, Донецкой — 81, Харьковской – 73, Черниговской – 50, Николаевской – 39, Луганской – 32, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях", — говорится в сообщении.

6 апреля в морг доставлено тело 12-летней девочки, которая во время обстрелов в марте сгорела в автомобиле на трассе возле с. Ягодное Черниговской области.

Стало известно, что во время временной оккупации в марте территорий Вышгородского района Киевской области, военнослужащие вооруженных сил и других военных формирований РФ произвели обстрел гражданского населения пгт. Дымер. В результате обстрела получил ранение ребенок, а его отец погиб на месте.

22 марта 4-летний мальчик получил тяжелые ранения в результате артобстрела города Харькова.

В Офисе генпрокурора также добавили, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений, 84 из них разрушены полностью.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 43-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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