Более 5 млн украинцев сбежали от войны в ЕС: в МВД предупредили о рисках, с которыми сталкиваются люди

Более 5 млн украинцев сбежали от войны в ЕС: в МВД предупредили о рисках, с которыми сталкиваются люди

Более 6 млн. 200 тыс. украинцев были вынуждены бежать от войны.

Наибольшее количество людей, вынужденных бежать от нападения РФ, переехало в Польшу, и по меньшей мере половина из них там и остается.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

Кроме того, еще более 1,2 млн. украинцев уже зарегистрировались на временную защиту в странах ЕС.

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"По последним данным, более 6 млн 200 тысяч (6 223 821) украинцев убегали от войны, а более 5 миллионов (5 358 079) переехали в страны ЕС. Наибольшее количество людей (3 357 984) переехало в Польшу, и по меньшей мере половина из их там и остается. Более 1,2 миллиона граждан Украины уже зарегистрировались на временную защиту в странах ЕС", — сообщила она.

По ее словам, это достаточно серьезная нагрузка на европейские страны. К примеру, только в Чехии украинцы получили 344 тысячи виз для временного проживания. Эта цифра соразмерна 3% населения Чехии.

Мэри Акопян подчеркнула, что украинцы, вынужденные покинуть страну в результате полномасштабного российского вторжения, сталкиваются с риском стать жертвами торговли людьми. В первую очередь высока вероятность втягивания вынужденных переселенцев в преступную деятельность или трудовую эксплуатацию.

Поэтому МВД, сотрудничая с европейскими институтами, постоянно проводит анализ и отслеживает тенденции преступлений, связанных с торговлей людьми. Особенно это касается незащищенных слоев населения: людей с инвалидностью, ветеранов войны, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, пожилых людей и пенсионеров.

Напомним, чтобы оказывать финансовую помощь беженцам, Чехия ужесточает проверку документов.

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