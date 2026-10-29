Более 50 часов без обстрелов: Лубинец раскрыл, что готовят в оккупированных Олешках

Олешки / © antikor.com.ua

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В Украине идет подготовка гуманитарной миссии к Олешкам. Специалисты разминируют маршруты для доставки помощи, а согласованный режим тишины действует уже 54 часа без зафиксированных нарушений.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По его словам, разминирование проходит успешно. Параллельно формируется гуманитарный груз, который планируется доставить в город уже завтра.

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Режим тишины начался 27 октября в 03:00 по Киеву. Как заверил омбудсман, обе стороны полностью соблюдают согласованные договоренности.

Лубинец отметил, что достичь этого удалось, в частности, благодаря постоянным контактам с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой. По его словам, они продолжают координировать исполнение договоренностей.

Отдельно украинский омбудсман поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за личное внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским жителям Олешек.

"Наша задача - доставить гуманитарную помощь людям, которые остаются в городе, и обеспечить возможность безопасного выезда гражданских", - подчеркнул Лубинец.

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В настоящее время подготовка к гуманитарной миссии продолжается.

Эвакуация из Олешек: что известно о гуманитарной миссии

Напомним, в Херсонской области ввели гуманитарное перемирие для эвакуации гражданских из временно оккупированных Олешек. По сообщениям, режим тишины распространился на всю область и должен продлиться до 1 ноября.

Благодаря прекращению атак местные жители впервые за длительное время начали выходить на улицы, а спасатели возобновлять коммуникации. В то же время в регионе сохраняется высокая минная опасность.

По данным Fox News, Украина и Россия при посредничестве первой леди США Мелании Трамп договорились о регулярных гуманитарных миссиях в Херсонской области — по меньшей мере раз в месяц. Они подразумевают разминирование, доставку продуктов, воды и медикаментов, доступ врачей и безопасную эвакуацию населения.

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Мелания Трамп также сообщила об отправке в Олешек четырех американских журналистов Newsmax, которые должны следить за ходом гуманитарной операции как независимые наблюдатели.

В то же время, по информации Financial Times, эвакуация жителей оккупированных Олешек может происходить через Крым или территорию России с последующей возможностью возвращения людей на подконтрольную Украине территорию.

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