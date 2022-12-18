Более 50 обстрелов и трое погибших: Херсонщина пережила ужасную ночь

Российские войска снова обстреляли Херсон.
За минувшие сутки, 17 декабря, войска РФ 54 раза из артиллерии, РСЗО, танков и минометов обстреляли Херсонщину.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Российские военные обстреляли жилые кварталы Херсона. Они попали в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома. За сутки в результате обстрелов погибли три человека, шесть жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.
Погибли три человека, еще 6 — раненые.
Обстрелы россиянами Херсона и области
С тех пор, как украинские военные 11 ноября вернули Херсон под контроль Украины, оккупанты почти ежедневно продолжают массированные обстрелы города и области.
В субботу, 17 декабря, оккупанты нанесли удар по заведению в селе Степановка на Херсонщине, где оказывают помощь пожилым людям.
Утром 17 декабря российская армия обстреляла Херсон из РСЗО и артиллерии. В результате атаки погиб 36-летний гражданский мужчина. Кроме того, ранение получила 70-летняя женщина. Ее госпитализировали.
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