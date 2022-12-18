Более 50 обстрелов и трое погибших: Херсонщина пережила ужасную ночь

За минувшие сутки, 17 декабря, войска РФ 54 раза из артиллерии, РСЗО, танков и минометов обстреляли Херсонщину.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Российские военные обстреляли жилые кварталы Херсона. Они попали в медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома. За сутки в результате обстрелов погибли три человека, шесть жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Погибли три человека, еще 6 — раненые.

Обстрелы россиянами Херсона и области

С тех пор, как украинские военные 11 ноября вернули Херсон под контроль Украины, оккупанты почти ежедневно продолжают массированные обстрелы города и области.

В субботу, 17 декабря, оккупанты нанесли удар по заведению в селе Степановка на Херсонщине, где оказывают помощь пожилым людям.

Утром 17 декабря российская армия обстреляла Херсон из РСЗО и артиллерии. В результате атаки погиб 36-летний гражданский мужчина. Кроме того, ранение получила 70-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Карта войны на 16 декабря: россияне обстреливают Бахмутское направление и укрепляются на Херсонщине

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