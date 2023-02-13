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Более 50 "прилетов" за сутки: россияне обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Более 50 "прилетов" за сутки: россияне обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Оккупанты продолжают атаковать приграничный регион.

Военные РФ обстреляли четыре общины в Сумской области. Захватчики повредили кафе.

Об этом информирует пресс-служба Сумской ОВА, отчитываясь о ситуации в приграничных регионах по состоянию на 21:00 воскресенья, 12 февраля.

  • Эсманьская община: 32 "прилета" в результате минометных обстрелов. Повреждено помещение кафе в одном из сел общины;
  • Зноб-Новгородская община: один прилет из миномета;
  • Краснопольская община: 9 прилетов из-за обстрела из артиллерии;
  • Юнакиевская община: 10 "прилетов" из минометов.

Напомним, 10 февраля в Сумской области зафиксировали более 100 прилетов за сутки. Также мы сообщали, что россияне обстреляли населенный пункт Ворожба на Сумщине. Попали в железную дорогу и жилые дома, повредили газопровод и электросети. Местные жители чудом уцелели после обстрела своего дома.

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235
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