Более 50% россиян хотят переговоров с Украиной – опрос росСМИ

В России за мирные переговоры с Украиной выступают около 55% граждан. За полгода поклонников мира увеличилось вдвое. Продолжение боевых действий против Украины поддерживает 25% граждан РФ.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на данные последнего закрытого соцопроса Федеральной службы охраны и источников, близких к администрации президента РФ.

Как пишет издание, такие исследования делаются по заказу Кремля и только для "внутреннего использования".

"Российские власти заметили снижение общественной поддержки войны на фоне постоянных поражений на фронте и мобилизации", — пишет "Медуза".

При этом отношение россиян к войне резко ухудшилось именно в последнее время, в частности, после мобилизации. В июле этого года опросы показывали, что за мирные переговоры выступают только 30% россиян.

По данным "Медузы", данные совпадают с результатами октябрьского опроса "Левада-Центра" – единственного крупного независимого социологического центра в России, где "за" и "скорее, за" мирные переговоры выступили 57% респондентов; "за" и "скорее, за" продолжение боевых действий – 27%.

Директор "Левада-Центра" Денис Волков в разговоре с "Медузой" указывает, что количество выступающих за переговоры с Украиной россиян начало быстро расти после объявления мобилизации 21 сентября.

"Это нежелание граждан лично участвовать в военных действиях. Их поддержка (боевых действий — ред.) остается высокой, но желание лично в этом участвовать у людей достаточно невелико. Кроме того, поддержка с самого начала была декларативной на фоне того, что люди это воспринимали как нечто, которое их не касается — "жизнь продолжается и даже налаживается". Сейчас риски выросли и люди хотят, чтобы переговоры уже начались", — рассказал он.

По словам двух источников издания, близких к администрации президента России, по этой причине Кремль в будущем планирует ограничить количество открытых опросов об отношении россиян к войне. По словам источника, "намерять сейчас можно всякого, лучше этого не делать".

Один из политтехнологов, сотрудничающих с администрацией президента РФ, также заявил, что сейчас "динамику (отношение россиян к войне – ред.) лучше не давать".

Напомним, по данным ГУР Украины по состоянию на 20 ноября, войну против Украины поддерживают 75% россиян. Такие характеристики являются результатом пропаганды.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, в декабре в России объявят вторую волну мобилизации, а в начале февраля – всеобщую мобилизацию.

Россияне все чаще спрашивают о причинах войны против Украины и не чувствуют оптимизма по поводу своего будущего – об этом свидетельствуют результаты соцопроса в регионах РФ, проведенного по заказу Кремля.

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