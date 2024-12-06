Более 50 солдат за километр квадратной территории: ISW о безумных потерях РФ осенью

Войска РФ в ноябре продвигались со скоростью около 27,96 квадратных километров в сутки.

Осенью во время наступлений, в частности, в Донецкой области, российская армия потеряла почти 126 тысяч солдат. Москва не считается с потерями для достижения тактических успехов.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, в отчете американские аналитики привели последние данные Минобороны Великобритании о том, что в ноябре 2024-го средние ежедневные потери российского личного состава достигли нового исторического максимума – 1523 жертв в сутки.

Кроме этого, 28 ноября войска РФ впервые понесли свыше двух тысяч потерь за один день. потери захватчиков увеличились.

В ISW отмечают: им удалось обнаружить геолокационные доказательства, позволяющие оценить, что войска РФ в ноябре продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в течение суток. о продвижении как в Украине, так и в Курской области.

До этого в ISW сообщали, что российские войска понесли увеличенные потери в сентябре и октябре 2024-го.

Отмечается, что россияне понесли примерно 125 800 потерь в живой силе в период интенсивных наступательных операций в сентябре, октябре и ноябре этого года. В обмен на такие жертвы Кремль получил 2356 квадратных километров завоеваний. солдаты в один километр захваченной территории.

Напомним, украинский Генштаб сообщил о потерях России по состоянию на 6 декабря.

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