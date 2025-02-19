Более 500 домов без света: глава Одессы о последствиях атаки вражеских БпЛА

Сейчас специалисты оценивают последствия и определяют, сколько времени нужно на их ликвидацию.

В результате вражеской атаки на Одесскую область без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и большой микрорайон жилой застройки — более 500 домов.

Об этом сообщил глава Одессы Геннадий Труханов.

Он заявил, что специалисты оценивают последствия и определяют, сколько нужно времени на их ликвидацию.

"Существенно повреждены детская поликлиника и детский сад. Известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице", — говорится в сообщении.

Труханов заявил, что 19 февраля, учебные заведения, в которых отсутствует тепло и свет, не будут принимать детей — к улучшению ситуации.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июля в Одесской области произошли взрывы, после чего в области были зафиксированы локальные отключения света.

Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 19 февраля раздались взрывы во время воздушной тревоги.

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