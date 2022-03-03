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Более 500 иностранных медиков изъявили желание оказывать помощь в Украине

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Более 500 иностранных медиков изъявили желание оказывать помощь в Украине

Более 500 иностранных медиков изъявили желание оказывать помощь в Украине

Все они зарегистрировались через специальную форму, опубликованную на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Пресс-служба Минздрава сообщает, что среди иностранных медиков, изъявивших желание оказывать медицинскую помощь в Украине медицинские сестры, врачи и парамедики из стран Европейского Союза, Великобритании, Азербайджана, Турции, Швейцарии, Канады, США, Израиля, Новой Зеландии, Австрарии, Индии, Южной Африки, Бразилии, Иордании и других. Они хотят приехать в Украину, чтобы вместе с украинскими врачами помогать всем пострадавшим в войне России против Украины.

Также в сообщении Минздрава говорится, что "регистрация и дальше остается открытой для всех медицинских работников из наших дружественных стран. Подробнее, как можно зарегистрироваться, а также номера телефонов национальных координаторов по ссылке".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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