Более 500 иностранных медиков изъявили желание оказывать помощь в Украине

Все они зарегистрировались через специальную форму, опубликованную на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Пресс-служба Минздрава сообщает, что среди иностранных медиков, изъявивших желание оказывать медицинскую помощь в Украине медицинские сестры, врачи и парамедики из стран Европейского Союза, Великобритании, Азербайджана, Турции, Швейцарии, Канады, США, Израиля, Новой Зеландии, Австрарии, Индии, Южной Африки, Бразилии, Иордании и других. Они хотят приехать в Украину, чтобы вместе с украинскими врачами помогать всем пострадавшим в войне России против Украины.

Также в сообщении Минздрава говорится, что "регистрация и дальше остается открытой для всех медицинских работников из наших дружественных стран. Подробнее, как можно зарегистрироваться, а также номера телефонов национальных координаторов по ссылке".