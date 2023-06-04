Более 500 оккупантов и куча техники: Генштаб сообщил о новых потерях России

Захватчики понесли потери на фронте.
Общие боевые потери России к утру 2 июня составляют 208 910 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 540 российских захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери:
- личного состава – около 209940 (+470) человек ликвидировано
- танков 3837 (+8)
- бронированных машин ‒ 7512 (+10)
- артиллерийских систем – 3555 (+22)
- РСЗО – 583 (+1)
- средства ПВО ‒ 344 (+2)
- самолетов – 313
- вертолетов – 298
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3175 (+10)
- крылатые ракеты ‒ 1132
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 6305 (+16)
- специальная техника ‒ 479 (+4)
Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областях, в частности, применив ОТРК "Искандер". Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
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