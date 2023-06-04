Более 500 оккупантов и куча техники: Генштаб сообщил о новых потерях России

Общие боевые потери России к утру 2 июня составляют 208 910 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 540 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

личного состава – около 209940 (+470) человек ликвидировано

танков 3837 (+8)

бронированных машин ‒ 7512 (+10)

артиллерийских систем – 3555 (+22)

РСЗО – 583 (+1)

средства ПВО ‒ 344 (+2)

самолетов – 313

вертолетов – 298

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3175 (+10)

крылатые ракеты ‒ 1132

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 6305 (+16)

специальная техника ‒ 479 (+4)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областях, в частности, применив ОТРК "Искандер". Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.