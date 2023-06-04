Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Более 500 оккупантов и куча техники: Генштаб сообщил о новых потерях России

Более 500 оккупантов и куча техники: Генштаб сообщил о новых потерях России

Генштаб обновил данные о потерях россиян / Фото: Associated Press

Захватчики понесли потери на фронте.

Общие боевые потери России к утру 2 июня составляют 208 910 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 540 российских захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

  • личного состава – около 209940 (+470) человек ликвидировано
  • танков 3837 (+8)
  • бронированных машин ‒ 7512 (+10)
  • артиллерийских систем – 3555 (+22)
  • РСЗО – 583 (+1)
  • средства ПВО ‒ 344 (+2)
  • самолетов – 313
  • вертолетов – 298
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3175 (+10)
  • крылатые ракеты ‒ 1132
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6305 (+16)
  • специальная техника ‒ 479 (+4)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областях, в частности, применив ОТРК "Искандер". Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
451
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация