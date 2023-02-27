Более 500 оккупантов и самолет: Генштаб обновил потери врага на фронте

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 560 оккупантов.
Украинские воины за минувшие сутки уничтожили еще 560 российских окупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 27.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 148690 (+560) человек ликвидировано
- танков ‒ 3385 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 6621 (+6)
- артиллерийских систем – 2380
- РСЗО– 475
- средства ПВО ‒ 247
- самолетов – 300
- вертолетов – 288
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2048 (+11)
- крылатые ракеты ‒ 873
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5248 (+6)
- специальная техника ‒ 230
Ранее Генштаб сообщил, что Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 81 атаку оккупантов на этих направлениях.
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