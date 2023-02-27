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Более 500 оккупантов и самолет: Генштаб обновил потери врага на фронте

Более 500 оккупантов и самолет: Генштаб обновил потери врага на фронте

Фото: Associated Press

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 560 оккупантов.

Украинские воины за минувшие сутки уничтожили еще 560 российских окупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 до 27.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 148690 (+560) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3385 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 6621 (+6)
  • артиллерийских систем – 2380
  • РСЗО– 475
  • средства ПВО ‒ 247
  • самолетов – 300
  • вертолетов – 288
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2048 (+11)
  • крылатые ракеты ‒ 873
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5248 (+6)
  • специальная техника ‒ 230

Ранее Генштаб сообщил, что Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 81 атаку оккупантов на этих направлениях.

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