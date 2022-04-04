Более 560 тыс. евро: арестованные средства российского происхождения передали на нужды ВСУ

Средства были арестованы в рамках уголовного производства по фактам служебной халатности и злоупотребления властью.

Арестованные в рамках уголовного производства по фактам служебной халатности, злоупотребления властью, растраты, мошенничества и отмывания средств должностными лицами украинских госпредприятий и иностранных компаний, в частности, представители которых являются гражданами РФ, были переданы на нужды Вооруженных сил Украины.

Сумма переданных ВСУ средств составляет 560 200 евро – почти 21 млн грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Следствие установило, должностные лица госпредприятий вошли в преступный сговор с представителями иностранных компаний, в том числе гражданами РФ, для незаконного получения средств путем уменьшения суммы компенсации за гибель в июле 2019 года в территориальных водах Исламской Республики Мавритания принадлежащего Украине промышленного рыболовного судна", - говорится в сообщении.

Правоохранители зафиксировали факт безосновательного перечисления средств за якобы урегулирование спора по поводу затопленного судна на транзитный счет украинского банка с банковского счета, открытого на территории РФ. В дальнейшем за эти средства суд наложил арест.

Напомним, восстановление Украины после войны будет стоить более $560 млрд.

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