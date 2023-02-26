Более 600 окупантов и шесть танков: Генштаб обновил потери врага на фронте

Общие боевые потери России к утру 26 февраля составляют более 148 130 человек. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 148 130 (+660) человек ликвидировано

танков ‒ 3381 (+6)

боевых бронированных машин ‒ 6615 (+6)

артиллерийских систем – 2380 (+7)

РСЗО – 475

средства ПВО ‒ 247

самолетов – 299

вертолетов – 288

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2037

крылатые ракеты ‒ 873

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5242

Ранее Генштаб сообщил, что войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 71 атаку противника на указанных направлениях. Противник постоянно ведет воздушную разведку для корректировки огня.

Зеленский за 25 февраля: самое главное о войне за субботу

Читайте также: