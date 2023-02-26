Более 600 окупантов и шесть танков: Генштаб обновил потери врага на фронте

Ряды "200-х" пополнили еще сотни оккупантов.
Общие боевые потери России к утру 26 февраля составляют более 148 130 человек. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 148 130 (+660) человек ликвидировано
- танков ‒ 3381 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 6615 (+6)
- артиллерийских систем – 2380 (+7)
- РСЗО – 475
- средства ПВО ‒ 247
- самолетов – 299
- вертолетов – 288
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2037
- крылатые ракеты ‒ 873
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5242
Ранее Генштаб сообщил, что войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 71 атаку противника на указанных направлениях. Противник постоянно ведет воздушную разведку для корректировки огня.
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