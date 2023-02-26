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Более 600 окупантов и шесть танков: Генштаб обновил потери врага на фронте

Более 600 окупантов и шесть танков: Генштаб обновил потери врага на фронте

Фото: Associated Press

Ряды "200-х" пополнили еще сотни оккупантов.

Общие боевые потери России к утру 26 февраля составляют более 148 130 человек. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 148 130 (+660) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3381 (+6)
  • боевых бронированных машин ‒ 6615 (+6)
  • артиллерийских систем – 2380 (+7)
  • РСЗО – 475
  • средства ПВО ‒ 247
  • самолетов – 299
  • вертолетов – 288
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2037
  • крылатые ракеты ‒ 873
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5242

Ранее Генштаб сообщил, что войска РФ сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 71 атаку противника на указанных направлениях. Противник постоянно ведет воздушную разведку для корректировки огня.

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