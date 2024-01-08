Более 600 снарядов в сутки: в Херсонской области разрушены завод и магазин, двое погибших

Российские войска на протяжении 7 января 2024 года из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, беспилотников и авиации 131 раз обстреляли территорию Херсонской области.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Всего за сутки по Херсонщине выпустили 670 снарядов, по Херсону — 16. Есть попадание в объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне, а также в магазин в Бериславском районе. Два человека погибли, пять — ранены", — написал он.

Напомним, 7 января оккупанты мощно обстреливали Херсон. По последним данным, погибли два человека — это мужчина и женщина.

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