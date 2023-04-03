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Более 600 захватчиков в сутки: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Более 600 захватчиков в сутки: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Фото: Associated Press

Российские захватчики несут потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру понедельника, 3 апреля, составляют 175 160 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 610 россиян.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие потери РФ:

  • личного состава – около 175160 (+610)
  • танков – 3619 (+1)
  • боевых бронированных машин — 6993 (+7)
  • артиллерийских систем – 2694 (+7)
  • РСЗО — 527
  • средства ПВО – 280
  • самолетов — 306
  • вертолетов — 291
  • БПЛА оперативно-тактического уровня -2262
  • крылатые ракеты — 911
  • корабли /катера — 18
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5553 (+16)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов с РСЗО. Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь противник продолжает использовать тактику террора.

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