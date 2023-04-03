Более 600 захватчиков в сутки: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Общие боевые потери России к утру понедельника, 3 апреля, составляют 175 160 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более 610 россиян.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие потери РФ:

личного состава – около 175160 (+610)

танков – 3619 (+1)

боевых бронированных машин — 6993 (+7)

артиллерийских систем – 2694 (+7)

РСЗО — 527

средства ПВО – 280

самолетов — 306

вертолетов — 291

БПЛА оперативно-тактического уровня -2262

крылатые ракеты — 911

корабли /катера — 18

автомобильной техники и автоцистерн — 5553 (+16)

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов с РСЗО. Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь противник продолжает использовать тактику террора.

Украинское контрнаступление: московские пропагандисты в панике