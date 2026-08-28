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Десятки тысяч уничтоженных оккупантов ежемесячно: армия РФ не успевает пополнять резервы
Ежемесячно российская оккупационная армия теряет на поле боя на шесть тысяч солдат больше, чем способна мобилизовать, что вынуждает Кремль усиливать террористические атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру.
Западные чиновники заявляют, что темпы мобилизации в России катастрофически отстают от реальных потерь на украинском фронте. Хотя россияне ежедневно вербуют около тысячи новых контрактников, в последние месяцы это количество не покрывает даже базовых потребностей армии для замены убитых и раненых оккупантов.
Об этом пишет The Guardian.
Ракетный террор и невозможность мобилизации
«По нашим оценкам, разрыв между количеством людей, которых Россия теряет, и количеством тех, кого она способна набрать, сейчас составляет около 6000 человек ежемесячно», — отмечают западные чиновники.
В ответ на столь ужасающие показатели Владимир Путин прибег к эскалации и целенаправленным ударам по гражданской инфраструктуре, выпустив более 360 ракет с начала июля. Цель Москвы абсолютно очевидна: Кремль надеется сломить моральный дух украинцев путем уничтожения энергосистемы страны накануне тяжелой зимы.
Такая жестокая тактика частично объясняет то, что диктатор имеет крайне ограниченные варианты для преодоления огромных потерь с помощью новой волны призыва. Западные эксперты уверены, что дальнейшая массовая мобилизация станет огромным политическим и экономическим риском для режима.
Чиновники напоминают, что во время последней такой кампании осенью 2022 года около миллиона россиян, среди которых было много высококвалифицированных специалистов, сбежали из страны, и менее половины из них вернулись обратно. К тому же остается открытым вопрос, способна ли российская армия вообще принять несколько тысяч новобранцев из-за тотального дефицита военной техники и опытных офицеров для их подготовки.
Помощь от Британии и страх Кремля перед НАТО
На фоне постоянных российских ударов Украина успешно атакует вражеские нефтяные объекты, создавая дефицит горючего, но продолжает призывать союзников предоставить больше наступательных вооружений и систем защиты. На днях в Киев со своим первым зарубежным визитом в должности прибыл новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Он пообещал передать Владимиру Зеленскому ранее засекреченную информацию о британских компонентах для крылатых ракет большой дальности. Также политик призвал международное сообщество предоставить Киеву больше ракет-перехватчиков Patriot и планирует поднять этот критически важный вопрос в следующем месяце на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
В ответ Россия традиционно принялась угрожать ударами по британским военным объектам как в Украине, так и за ее пределами, а также активизировать кибератаки и диверсии. Однако западные разведчики уверяют, что несмотря на громкую враждебную риторику, Путин действительно категорически хочет избежать любого прямого военного столкновения с силами НАТО. Чиновники отмечают, что все российские ядерные угрозы являются лишь давней тактикой для раскола Европы и попыткой заставить Запад отказаться от военной поддержки Украины.
Напомним, западные разведывательные службы фиксируют рост отчаяния в Кремле. Это может подтолкнуть Путина к применению ядерного оружия или прямому нападению на одну из стран НАТО.