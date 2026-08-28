Десятки тысяч уничтоженных оккупантов ежемесячно: армия РФ не успевает пополнять резервы

Россия ежемесячно теряет в Украине на 6 000 бойцов больше, чем может мобилизовать / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Западные чиновники заявляют, что темпы мобилизации в России катастрофически отстают от реальных потерь на украинском фронте. Хотя россияне ежедневно вербуют около тысячи новых контрактников, в последние месяцы это количество не покрывает даже базовых потребностей армии для замены убитых и раненых оккупантов.

Об этом пишет The Guardian.

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Ракетный террор и невозможность мобилизации

«По нашим оценкам, разрыв между количеством людей, которых Россия теряет, и количеством тех, кого она способна набрать, сейчас составляет около 6000 человек ежемесячно», — отмечают западные чиновники.

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В ответ на столь ужасающие показатели Владимир Путин прибег к эскалации и целенаправленным ударам по гражданской инфраструктуре, выпустив более 360 ракет с начала июля. Цель Москвы абсолютно очевидна: Кремль надеется сломить моральный дух украинцев путем уничтожения энергосистемы страны накануне тяжелой зимы.

Такая жестокая тактика частично объясняет то, что диктатор имеет крайне ограниченные варианты для преодоления огромных потерь с помощью новой волны призыва. Западные эксперты уверены, что дальнейшая массовая мобилизация станет огромным политическим и экономическим риском для режима.

Чиновники напоминают, что во время последней такой кампании осенью 2022 года около миллиона россиян, среди которых было много высококвалифицированных специалистов, сбежали из страны, и менее половины из них вернулись обратно. К тому же остается открытым вопрос, способна ли российская армия вообще принять несколько тысяч новобранцев из-за тотального дефицита военной техники и опытных офицеров для их подготовки.

Помощь от Британии и страх Кремля перед НАТО

На фоне постоянных российских ударов Украина успешно атакует вражеские нефтяные объекты, создавая дефицит горючего, но продолжает призывать союзников предоставить больше наступательных вооружений и систем защиты. На днях в Киев со своим первым зарубежным визитом в должности прибыл новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Он пообещал передать Владимиру Зеленскому ранее засекреченную информацию о британских компонентах для крылатых ракет большой дальности. Также политик призвал международное сообщество предоставить Киеву больше ракет-перехватчиков Patriot и планирует поднять этот критически важный вопрос в следующем месяце на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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В ответ Россия традиционно принялась угрожать ударами по британским военным объектам как в Украине, так и за ее пределами, а также активизировать кибератаки и диверсии. Однако западные разведчики уверяют, что несмотря на громкую враждебную риторику, Путин действительно категорически хочет избежать любого прямого военного столкновения с силами НАТО. Чиновники отмечают, что все российские ядерные угрозы являются лишь давней тактикой для раскола Европы и попыткой заставить Запад отказаться от военной поддержки Украины.

Напомним, западные разведывательные службы фиксируют рост отчаяния в Кремле. Это может подтолкнуть Путина к применению ядерного оружия или прямому нападению на одну из стран НАТО.

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