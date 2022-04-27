Более 610 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии России

Более 610 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии России

Число раненых детей от рук оккупантов возросло до более чем 393.

Более 610 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным на утро 27 апреля число жертв- детей не изменилось – 217. Однако возросло количество раненых – более 393.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Эти цифры неокончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 129, Киевской – 114, Харьковской – 93, Черниговской – 66, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

1508 учебных заведений повреждено в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ. При этом 102 из них полностью разрушены.

Напомним, во временно оккупированном Крыму воспитателей заставляют рассказывать детям о "спецоперации" в Украине и рисовать с ними плакаты с решистской символикой "Z".

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