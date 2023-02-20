Более 70 "прилетов" за сутки: захватчики атаковали пять общин в Сумской области

В воскресенье, 19 февраля, оккупанты атаковали пять общин в Сумской области. В регионе зафиксировали 78 "прилетов".

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Миропольская община – 3 "прилета";

Белопольская община – 22 "прилета";

Краснопольская община – 28 "прилетов";

Новослободская община – 20 "прилетов";

Юнаковская община – 5 "прилетов".

Все пять общин обстреливали из минометов. Жертв и пострадавших у населения нет.

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Ранее мы сообщали, что РФ атакует на 5 направлениях, а ВСУ сбили враждебный Су-25. Об этом и не только рассказали в Генштабе в вечерней сводке за 19 февраля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на самых горячих направлениях фронта. В воскресенье он провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего в расширенном формате.

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