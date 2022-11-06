Более 70 российских снарядов взрывались возле домов: глава Сумской ОВА показал последствия обстрела (видео)

В воскресенье, 6 ноября, российские войска совершили еще один террористический акт, обстреляв из тяжелой артиллерии пограничную территорию в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА, опубликовав видео последствий обстрела.

По территории Ворожбянской громады войска страны-агрессора выпустили 72 артиллерийских снаряда. Они взрывались возле жилых домов, на огородах, дорогах, улицах.

“Погибла 62-летняя местная жительница, еще одна женщина ранена осколками. Разрушены дома, некоторые уже не восстановить”, — сообщил Дмитрий Живицкий.

Напомним, из-за поврежденной российскими обстрелами инфраструктуры и закрытием перегона "Ворожба — Белополье" задерживаются и меняют расписание некоторые поезда.

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