Более 70 судов не могут зайти в украинские порты

В понедельник, 21 ноября, из портов Украины вышли три судна с зерном.

В рамках "зернового" соглашения разрешения на захождение в порты Украины ожидают 76 судов. Вчера, 21 ноября, из украинских портов вышли три судна из более 90 тыс. тонн зерна и другого продовольствия.

Об этом сообщил представитель областной военной администрации Сергей Братчук в комментарии Радио "Свобода".

"76 судов ожидают разрешения на захождение в порты Украины, а также 33 загруженных сухогрузов готовятся к осмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться дальше в пункты назначения", – рассказал он.

Также Братчук отметил, что в украинские порты направляются три сухогруза, которые прошли морским гуманитарным коридором.

Напомним, "зерновое соглашение" продлили еще на четыре месяца. Гарантами выполнения инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова от 1 августа – начала работы зерновой инициативы, и сегодня Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира.

"Зерновая сделка"

В среду, 29 октября, Минобороны России заявило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов во временно оккупированном Севастополе, в результате которых были повреждены корабли Черноморского флота РФ.

Заместитель представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация ведет переговоры с российскими официальными лицами после этого заявления.

В июле "зерновое соглашение" о возможности экспорта украинского продовольствия подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Такое же соглашение с Турцией и ООН подписала и Россия. От турецкой стороны документ подписал министр обороны Хулуси Акар, от РФ – министр обороны Сергей Шойгу.

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