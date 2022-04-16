Более 70 тыс. жителей Луганщины до сих пор не выехали в безопасные города — Гайдай

Более 70 тыс. жителей Луганщины до сих пор не выехали в безопасные города — Гайдай

До полномасштабного вторжения России на территории Луганской области проживало около 330 тыс. человек.

В течение 52 дней, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, из Луганской области эвакуировали более 32 тысяч человек. Более 200 тысяч уехали самостоятельно.

Однако оставаться в городах сейчас очень опасно. Оккупанты целенаправленно обстреливают именно жилые массивы.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, из Луганской области еще не уехали более 70 тыс. жителей.

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"Рубежное, Попасная и Горная громада разрушены до неузнаваемости — там ситуация самая плохая, доступ туда усложнен. Северодонецк разрушен на 70%. В городе осталось около 20 тысяч горожан из 130 тысяч, живших там до войны", — отметил он.

Он также подчеркнул, что города Кременная и Лисичанск сейчас в "горячей" фазе, обстрелы продолжаются и днем, и ночью.

"Разрушение области ужасных масштабов. Помогать оставшимся крайне тяжело. Погибают волонтеры. Сохраните жизнь людям, которые рискуют ради Вас и помогите военным быстрее прийти к Победе!", — подчеркнул Гайдай.

Напомним, российские войска обстреляли Лисичанск: погиб волонтер, жена – в больнице.

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