Более 75 "прилетов" на Сумщине и ракетный удар по Хмельницкому: как прошла ночь в регионах

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать. Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Хмельнитчина: вчера утром враг нанес 2 удара по городу Хмельницкому. Есть попадание в военный объект, также есть еще одно попадание вблизи остановки общественного транспорта. Взрывной волной повреждены 8 многоэтажных домов, 3 учебных заведения, 7 частных домов, 8 объектов предпринимательской деятельности. 2 гражданских человека обратились в больницу за помощью. Раненым оказана медицинская помощь. Их состояние стабильное.

Сумщина: вчера в течение дня враг совершил обстрелы 4 территориальных громад области: Хотинской, Белопольской, Новослободской, Путивльской. Было зафиксировано более 75 "прилетов".

Белопольская громада: в результате обстрела в с. Рыжевка повреждено 5 домохозяйств, 3 дома не пригодны для жизни (прямые попадания), поврежден автомобиль.

Россияне били из минометов и по другим населенным пунктам громады – "12 прилетов".

Новослободская громада— минометный и пулеметный обстрел.

Хотинская громада была под обстрелом из артиллерии – 6 "прилетов". Путивльская громада: с территории РФ враг сбросил 11 мин. Обошлось без жертв.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Малиновка, Новоданиловка, Любицкое, Ольговское, Волшебное, Белогорье, Новоандреевка, Полтавка, Щербаки, Малая Токмачка, Гуляйполе, Каменское. Есть разрушение в результате обстрелов. Детали о последствиях уточняются.

Днепропетровщина: вчера днем россияне четырежды обстреляли Никопольщину. Ударили по Марганцу и Никополю из тяжелой артиллерии. Обошлось без жертв, но есть разрушения.

В Никополе российские снаряды повредили два лицея, больницу и адвокатское бюро. Повредили 8 многоэтажек. Оборвали линию электропередач. В Марганце избиты несколько частных домов и хозяйственных построек. В результате ударов по Никополю враг повредил одноэтажный и 4 многоэтажных дома. Задел частное предприятие и линию электропередач. Обошлось без жертв.

Харьковщина: враг за сутки обстрелял районы не менее 10 населенных пунктов. Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка.

На Слобожанском направлении враг совершал обстрелы в районах населенных пунктов: Ветеринарное, Казачье Лопань, Стрелку и Красное Первое.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Ковшаровка, Купянск и Берестово.

В результате утренних обстрелов Купянска разрушен гараж и 2 легковых автомобиля. Произошел пожар.

В результате обстрела пгт. Двухлетняя пострадало здание скорой медицинской помощи (выбиты окна, повреждены крыша и стены).

В пгт Ковшаровка Купянского района ранения получили 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. Госпитализированы в среднем состоянии. Обстрелом серьезно повреждено здание музыкальной школы.

Вчера днем в Волчанске Чугуевского района вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Погиб мужчина.

Луганщина: в течение вчерашних суток подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки, Червонопоповки и Кременной.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы Стельмаховки, Невского, Червонопоповки, Кременной, Дибровы и Белогоровки. Так, в Невском огнем россиян разрушены два частных дома и травмирована пожилая женщина, которую с контузией госпитализировали в больницу Донецкой области.

Ситуация в области остается сложной.

Донетчина: утром – ракетный обстрел Дружковки. Повреждены две многоэтажки и частные автомобили. Информация о пострадавших уточняется.

Ночью обстрелы населенных пунктов и позиций вдоль всей линии фронта.

В течение суток обстрелы вдоль всей линии фронта. В Донецкой области за сутки — 2 раненых.

Николаевщина: сегодня утром враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание по открытой территории. Пострадавших нет.

Также утром из ствольной артиллерии враг наносил удары по населенному пункту Очаковской общины. Последствия повреждений уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет.

Херсонщина: по информации Генерального штаба ВСУ, в Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 27 населенных пунктов. За сутки из-за агрессии РФ ранены 2 человека.

С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 110 человек, из них — 15 детей и 2 маломобильных человека.

Ночная атака на Павлоград: под ракетные обстрелы россиян попали гражданские дома и предприятие

Читайте также: