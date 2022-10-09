Более 80 погибших, поврежденные и разрушенные дома: все, что известно об обстрелах Запорожья за последние дни

На протяжении последних недель враг продолжает наносить удары по Запорожью, разрушая инфраструктуру и убивая местных жителей.

С начала октября российские захватчики почти ежедневно совершают ракетные обстрелы Запорожья и его окрестностей, убивая мирных людей, разрушая дома и гражданскую инфраструктуру.

Каждый день увеличивается количество жертв и пострадавших от рук российских оккупантов, среди которых, в том числе, и дети.

ТСН.ua собрала все, что известно об обстрелах Запорожья в последние дни.

Так, утром 30 сентября российские войска нанесли удар по гуманитарной автоколонне к юго-востоку от города Запорожья. По состоянию на 8 октября известно о 32 погибших в результате атаки.

Пропагандисты сразу же обвинили в обстреле Украину. Однако в Офисе президента заявили, что такая тактика для пропаганды России типична.

ФОТО: Запорожская ОВА

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что в то утро было выпущено 16 ракет. Четыре сбили ПВО, девять ракет попали в предприятие, где никто не пострадал. Последние три ракеты попали в гуманитарную колонну. Он подчеркнул, что это было четко спланированное массовое убийство. Ведь попадание было вдоль всей колонны: на начало, середину и конец.

На утро 2 октября во время объявленной воздушной тревоги российские оккупанты снова атаковали Запорожье и ближайшие окрестности ракетами С-300. В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура.

По словам главы областной военной администрации Запорожья Александра Старуха, оккупанты уничтожают инфраструктуру города из-за значительных потерь на фронте.

В ночь на понедельник, 3 октября, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по городу Запорожье и по двум селам Запорожского района. Выпущено около десяти ракет С300. Разрушений испытал реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями.

На утро 6 октября Запорожье снова подверглось атаке. Враг нанес около семи ракетных ударов, попав ракетами в жилые дома, в городе возникли пожары. Под завалами оказались люди. В результате ракетного удара погибли 19 человек.

Фото: ГСЧС Украины

Впоследствии стало известно, что 6 октября Россия вторично нанесла ракетный удар по областному центру Запорожья, атаковав объекты инфраструктуры. Известно о гибели не менее трех человек.

7 октября оккупанты впервые атаковали Запорожье дронами-камикадзе иранского производства, которые попали в объекты критической инфраструктуры города. По сообщениям местных властей, один из дронов упал во двор многоэтажки. Погибли 14 человек.

К вечеру этого же дня Россия снова атаковала ракетами Запорожье и окрестности города.

Сегодня же, 9 октября, российские захватчики выпустили по Запорожью 12 ракет, почти все попали в жилые дома.

Фото: Associated Press

В результате массированного обстрела погибли 12 человек, пострадали еще 49 мирных людей, в том числе дети. Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены еще пять частных домов. Также повреждены объекты инфраструктуры; 20 автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ночной обстрел жилых домов в Запорожье абсолютным злом.

"Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи. Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей. Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и всем, кто этот приказ выполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", — отметил он.

По словам военного эксперта Сергея Грабского, оккупанты обстреливают Запорожье, чтобы создать предпосылки для дальнейшего наступления. Также своими ударами по городу россияне терроризируют мирных жителей, потому что надеются, что они будут просить украинских военных отойти от города.

Он отметил, что такие действия оккупантов имеют мало что общего с военной целесообразностью, но "если говорить о террористической активности, то это именно то, что мы имеем".

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