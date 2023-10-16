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Более 800 оккупантов, самолет и вертолет: Генштаб сообщил подробности о потерях РФ

Более 800 оккупантов, самолет и вертолет: Генштаб сообщил подробности о потерях РФ

ЗСУ ликвидируют врага / Фото: Associated Press

Оккупанты терпят потери на поле боя.

Общие боевые потери России к утру 16 октября составляют уже более 288 630 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 288 630 (+860)
  • танков – 4965 (+17)
  • боевых бронированных машин – 9385 (+23)
  • артиллерийских систем — 6910 (+44)
  • РСЗО — 814 (+1)
  • средства ПВО — 547
  • самолетов – 318 (+1)
  • вертолетов — 317 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5280 (+11)
  • крылатые ракеты — 1531
  • корабли/катера — 20
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9271 (+22)
  • специальная техника — 981 (+5)

Ранее Генштаб сообщил, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

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