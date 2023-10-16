Более 800 оккупантов, самолет и вертолет: Генштаб сообщил подробности о потерях РФ

Оккупанты терпят потери на поле боя.
Общие боевые потери России к утру 16 октября составляют уже более 288 630 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 288 630 (+860)
- танков – 4965 (+17)
- боевых бронированных машин – 9385 (+23)
- артиллерийских систем — 6910 (+44)
- РСЗО — 814 (+1)
- средства ПВО — 547
- самолетов – 318 (+1)
- вертолетов — 317 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5280 (+11)
- крылатые ракеты — 1531
- корабли/катера — 20
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 9271 (+22)
- специальная техника — 981 (+5)
Ранее Генштаб сообщил, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.
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