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Более 800 окупантов и самолет: Генштаб обновил потери врага на фронте

Более 800 окупантов и самолет: Генштаб обновил потери врага на фронте

Фото: Associated Press

Ряды "200-х" пополнили еще 820 оккупантов.

Украинские защитники за прошедшие сутки, 19 февраля, уничтожили еще более 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 143680 своих военных.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника по состоянию на 20 февраля ориентировочно составили:

  • личного состава – 143 680 (+820) человек ликвидировано
  • танков – 3316 (+6)
  • боевых бронированных машин – 6 553 (+8)
  • артиллерийских систем – 2 334 (+7)
  • РСЗО — 471 (+1)
  • средства ПВО — 243
  • самолетов – 299 (+1)
  • вертолетов — 287
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 018 (+2)
  • крылатые ракеты — 873
  • корабли/катера — 18
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5209 (+13)
  • специальная техника — 225 (+1)

Напомним, 18 февраля российская армия потеряла около 600 военных.

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