Более 800 окупантов и самолет: Генштаб обновил потери врага на фронте

Украинские защитники за прошедшие сутки, 19 февраля, уничтожили еще более 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 143680 своих военных.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника по состоянию на 20 февраля ориентировочно составили:

личного состава – 143 680 (+820) человек ликвидировано

танков – 3316 (+6)

боевых бронированных машин – 6 553 (+8)

артиллерийских систем – 2 334 (+7)

РСЗО — 471 (+1)

средства ПВО — 243

самолетов – 299 (+1)

вертолетов — 287

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 018 (+2)

крылатые ракеты — 873

корабли/катера — 18

автомобильной техники и автоцистерн — 5209 (+13)

специальная техника — 225 (+1)

Напомним, 18 февраля российская армия потеряла около 600 военных.

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