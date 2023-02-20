Более 800 окупантов и самолет: Генштаб обновил потери врага на фронте

Ряды "200-х" пополнили еще 820 оккупантов.
Украинские защитники за прошедшие сутки, 19 февраля, уничтожили еще более 800 окупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 143680 своих военных.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника по состоянию на 20 февраля ориентировочно составили:
- личного состава – 143 680 (+820) человек ликвидировано
- танков – 3316 (+6)
- боевых бронированных машин – 6 553 (+8)
- артиллерийских систем – 2 334 (+7)
- РСЗО — 471 (+1)
- средства ПВО — 243
- самолетов – 299 (+1)
- вертолетов — 287
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 018 (+2)
- крылатые ракеты — 873
- корабли/катера — 18
- автомобильной техники и автоцистерн — 5209 (+13)
- специальная техника — 225 (+1)
Напомним, 18 февраля российская армия потеряла около 600 военных.
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