Более 9 тысяч шведов на фоне войны в Украине вызвались поступить в военный резерв

Более 9 тысяч шведов на фоне войны в Украине вызвались поступить в военный резерв

За девять дней с момента вторжения России в Украину шведская гвардия получила почти столько же заявлений, сколько обычно получает за два года.

Согласно сообщению государственного телерадиовещателя SR, более 9800 шведов подали заявки на поступление в военный резерв, начиная с 24 февраля, когда Россия вторглась на территорию Украины. В обычный год обращается около 5 тысяч человек. Об этом сообщает издание The Local.

"Был огромный поток людей. Это невероятно", – сказал начальник Национальной гвардии Швеции Стефан Сандборг.

Он сообщил, что его сотрудники работают сверхурочно, чтобы попытаться обработать количество заявителей:

"Мы работали в последние выходные, чтобы попытаться сделать как можно больше, когда дело доходит до контакта с людьми, начать интервью по безопасности и начать все это. Мы просим всех набраться терпения, ведь для этого нужно время".