Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Более 9 тысяч шведов на фоне войны в Украине вызвались поступить в военный резерв

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

За девять дней с момента вторжения России в Украину шведская гвардия получила почти столько же заявлений, сколько обычно получает за два года.

Согласно сообщению государственного телерадиовещателя SR, более 9800 шведов подали заявки на поступление в военный резерв, начиная с 24 февраля, когда Россия вторглась на территорию Украины. В обычный год обращается около 5 тысяч человек. Об этом сообщает издание The Local.

"Был огромный поток людей. Это невероятно", – сказал начальник Национальной гвардии Швеции Стефан Сандборг.

Он сообщил, что его сотрудники работают сверхурочно, чтобы попытаться обработать количество заявителей:

"Мы работали в последние выходные, чтобы попытаться сделать как можно больше, когда дело доходит до контакта с людьми, начать интервью по безопасности и начать все это. Мы просим всех набраться терпения, ведь для этого нужно время".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация