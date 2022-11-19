Более 90% российских потерь – результат эффективной работы украинской артиллерии — полковник ВСУ

Сегодня украинским защитникам необходимо больше артиллерии и боеприпасов, чтобы превратить врага в пепел.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что для продолжения успешного контрнаступления и победы ВСУ нужно больше артиллерии.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

"У нас есть невероятная опция – украинская артиллерийская школа лучшая на территории бывшего СССР. Нам к нашим специалистам еще нужно добавить артиллерийские системы 155 калибра и определенное количество боеприпасов, в том числе знаменитых Excalibur. Таким артиллерийским снарядам безразлично, сколько русских, потому что все они превращаются в пепел. Более 90% российских потерь — это результат эффективной работы украинской артиллерии", — рассказал Селезнев.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война может закончиться раньше, чем ВСУ все освободят военным путем. Он предположил, что война в Украине может закончиться автоматически с потерей оккупантами какого-нибудь крупного города, например Луганска, находившегося под оккупацией восемь лет.

Читайте также: