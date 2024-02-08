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Более 900 оккупантов и вертолет: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Более 900 оккупантов и вертолет: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

ВСУ освобождают нашу землю от оккупантов / Фото: Associated Press

Захватчики несут потери на поле боя.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 392 380 своих военных, в том числе 910 человек – за последние сутки.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 392 380 человек (+910)
  • танков ‒ 6383 (+11)
  • боевых бронированных машин ‒ 11899 (+20)
  • артиллерийских систем – 9411 (+24)
  • РСЗО – 980
  • средства ПВО ‒ 666 (+1)
  • самолетов – 332
  • вертолетов – 325 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7191 (+14)
  • крылатые ракеты ‒ 1880 (+31)
  • корабли /катера ‒ 24
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12513 (+27)
  • специальная техника ‒ 1505 (+8)

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.

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