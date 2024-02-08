Более 900 оккупантов и вертолет: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 392 380 своих военных, в том числе 910 человек – за последние сутки.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 392 380 человек (+910)

танков ‒ 6383 (+11)

боевых бронированных машин ‒ 11899 (+20)

артиллерийских систем – 9411 (+24)

РСЗО – 980

средства ПВО ‒ 666 (+1)

самолетов – 332

вертолетов – 325 (+1)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7191 (+14)

крылатые ракеты ‒ 1880 (+31)

корабли /катера ‒ 24

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 12513 (+27)

специальная техника ‒ 1505 (+8)

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.

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