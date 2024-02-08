Более 900 оккупантов и вертолет: Генштаб сообщил о новых потерях россиян

Захватчики несут потери на поле боя.
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла около 392 380 своих военных, в том числе 910 человек – за последние сутки.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 392 380 человек (+910)
- танков ‒ 6383 (+11)
- боевых бронированных машин ‒ 11899 (+20)
- артиллерийских систем – 9411 (+24)
- РСЗО – 980
- средства ПВО ‒ 666 (+1)
- самолетов – 332
- вертолетов – 325 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7191 (+14)
- крылатые ракеты ‒ 1880 (+31)
- корабли /катера ‒ 24
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 12513 (+27)
- специальная техника ‒ 1505 (+8)
Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что военная промышленность России в полном разгаре. И агрессор способен быстро восстановить свои потери на поле боя.
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