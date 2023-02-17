"Более далекобойные, чем Javelin": Франция передала Украине противотанковые ракетные комплексы 5-го поколения Akeron

Французские военные даже отработали такую вещь как стрельбу из этих противотанковых комплексов на дальность до 5 км с использованием беспилотника.

Франция поставляла украинским Вооруженным силам противотанковые ракетные комплексы 5-го поколения Missile Moyenne Portеe, также известные как MMP или Akeron MP, однако не афишировала этого

Об этом сообщили в Twitter издания Opexnews со ссылкой на заявление вице-президента Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио.

По словам вице-президента, в рамках военной помощи Украине было передано неназванное количество этих ПТРК и ракет к ним. Ранее об этом не сообщалось публично.

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"Сегодня ясно, что присылаемое вами вооружение хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и присланные AKERON хорошо выполняют свои задачи", – заявил Жан-Луи Тьерио.

"Это не хочется, чтобы инвентарь пять Jaguar состоит из реального игры changer. Чего это есть желание ожидать, это не так , что их материалы являются новейшими энергетиками, что их функционируют. font un très bon travail." @JL_Thieriot pic.twitter.com/6oJSJySaUD — OpexNews (@OpexNews) February 15, 2023

"Более дальнобойная ракета, чем Javelin"

Французские ПТРК Akeron MP эксперты называют более дальнобойными, чем Javelin.

"Французы эти ракеты позиционировали как их аналог Javelin, но там более дальнобойная ракета. Что самое приятное в данной ситуации, французы только поставили эту ракету на свое вооружение. Первые боевые стрельбы прошли в конце 2021 года", — сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире "Еспресо".

Киричевский добавил, что французские военные даже отработали такую вещь как стрельбу из этих противотанковых комплексов на дальность до 5 км с использованием беспилотника.

"Возможно, даже эти французские ракеты Akeron MP наши военные смогут применять эффективнее, чем американские Javelin. Это очень приятная новость, что французы решили обкатать на поле боя против рашистов свое новейшее изделие, которое на экспорт не поставлялось", — подытожил эксперт.

На что способен Akeron MP

Akeron – единственная в мире ракета 5-го поколения, работающая в боевых условиях. Он был испытан и доказан в экстремальных климатических условиях, таких как пустынные и субарктические. Конструкция системы включает в себя потенциал роста, необходимый для будущих современных наземных боевых систем.

Производитель представляет Akeron как уникальное семейство тактических боевых ракет пятого поколения. По его словам, это квантовый скачок по сравнению с оружием третьего и четвертого поколений,

Отметим, что американский Javelin, до сих пор находившийся на вооружении в Украине, был первым серийным ПТРК третьего поколения.

Особенности разработки по сравнению с существующими ракетами состоят еще и в том, чтобы они были безопасны для операторов в замкнутом пространстве, а также были с усовершенствованной наводкой, которая могла бы нацеливаться на холодные цели без инфракрасного излучения и на бронебойные машины с пониженным риском побочных повреждений. В сравнении со своими предшественниками, он содержит много современной и COTS электроники.

Кроме того, Akeron имеет два режима наведения:

в режиме "выстрелил и забыл";

с помощью оптико-электронной станции наведения.

Тактико-технические характеристики

Вес: 15 кг (включая трубу)

Длина: 1,3 м

Диаметр: 140 мм

Дальность: минимальная дальность стрельбы составляет 150 метров,

между тем как максимальная достигает – 4000 метров.

Канал передачи данных: в режиме реального времени (волоконно-оптический).

В то же время, ПТРК может пробить гомогенную броню до 1000 мм и слой бетона до 2000 мм.

Боевое применение

Akeron является эффективным против современных бронированных боевых машин и брони основных боевых танков. При использовании тандемной боевой части ПТРК становится эффективным оружием против обычной, композитной и реактивной брони. Во время детонации боеголовка распыляет 1500 осколков вольфрамовых, эффективных против людей на расстоянии до 15 метров.

Ракета имеет дальность действия 4000 метров на основе требований Франции, однако в мае 2018 года две тестовые стрельбы смогли поразить цели на расстоянии 5000 метров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с лидерами Евросоюза на прошлой неделе объявил перечень пожеланий новых поставок вооружений.

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