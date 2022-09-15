Более десятка танков, 5 гаубиц и бомбардировщик: в ОК "Юг" рассказали о потерях оккупантов

Кроме этого, уничтожили более трех десятков единиц военной техники

Об этом говорится в сводке Оперативного командования "Юг".

"Ситуация в операционной зоне на Южнобужском направлении стабильно напряжена. Враг силами до двух взводов при поддержке двух БМД-2 и танка Т-72 пытался улучшить свое положение в направлении из Архангельского на Ивановку. Успеха не было, потеряв одну БМД-2 и значительный процент живой силы, отступил", — говорится в сообщении.

Украинская авиация нанесла 13 ударов по противнику, в районе Чкалового уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М.

Подтвержденные потери врага составляют: 33 военных и 31 единица техники, в том числе 11 танков, пять гаубиц "Мста-Б", самоходная артустановка "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах.

Напомним, что Вооруженные силы Украины за последние две недели освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. ВСУ удалось деоккупировать пять населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что с поступлением все большего количества вооружений Украина незаметно изменила стратегию войны. Украинские войска нанесли серьезное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область во время контрнаступления. Однако нынешнее контрнаступление не положит конец войне, считают эксперты ISW.

Рашисты целятся по освобожденным селам Херсонщины, достается Днепропетровщине

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