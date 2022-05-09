Более опытные солдаты отказываются: РФ продолжает отправлять срочников на войну в Украине – разведка

Более опытные солдаты отказываются: РФ продолжает отправлять срочников на войну в Украине – разведка

Опытные контрактники отказываются воевать в первом эшелоне войск, поэтому на смену им отправляют неопытных срочников.

Высшее военное руководство России продолжает отправлять солдат срочной службы на войну в Украине, несмотря на заявления Кремля о недопущении участия срочников в так называемой "специальной операции".

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

По данным украинской разведки, именно срочники гибнут первыми во время боевых действий.

"К неизбежной гибели или увечьям приводят их плохая обученность, устаревшее вооружение и оснащение. Еще одной из причин высокой смертности военнослужащих срочной службы армии страны-оккупанта является их привлечение к действиям в первом эшелоне войск, участвовать в которых отказываются более опытные контрактники", — говорится в сообщении.

Российское командование не способно обеспечить полноценное комплектование боевых подразделений, несмотря на скрытую мобилизацию на территории России и принудительную мобилизацию мужчин на временно неподконтрольных территориях Украины.

"Матери российских срочников, понимая неотвратимость смерти их детей, обращаются с жалобами на незаконные действия командиров к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, но в ответ получают очередную ложь и отписки", — информирует ГУР.

Напомним, российские солдаты-срочники ищут способы убежать от войны.

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