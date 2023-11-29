"Более полугода враг пытается продвинуться вперед": военный о ситуации на Купянском направлении

Российские оккупанты уже более полугода пытаются продвигаться вперед на участке Синьковка на Купянском направлении. Там сейчас продолжаются тяжелые бои.

Об этом в комментарии телеканала "Эспрессо" сообщил начальник пресс-службы штурмовой бригады "Стальная граница", подполковник Иван Шевцов.

По его словам, на Купянском направлении самым острым участком является Синьковка.

“Более полугода враг пытается продвинуться вперед, но у него ничего не получается, ни одного клочка земли мы не отдали. Надеюсь, что мы сможем и дальше держать оборону на данном направлении. Синьковка очень важна для врага. Если россияне прорвут оборону ВСУ возле Синьковки, то будут иметь неплохие стратегические направления дальнейшего продвижения на Купянск”, — пояснил Иван Шевцов.

Он также добавил, что в направлении Синьковки сосредоточено большое количество личного состава по обе стороны.

"Враг и дальше будет пытаться вести штурмовые действия на этом направлении. Но у нас было достаточно времени, чтобы закрепиться на данном участке. Пока у врага шансов нет. За полгода враг не получил никаких продвижений", — подчеркнул Шевцов.

Напомним, что в Купянском районе несколько семей скрываются от эвакуации.

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