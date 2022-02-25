Более полумиллиона россиян требуют прекратить войну в Украине: появилась петиция к Путину

Более полумиллиона россиян требуют прекратить войну в Украине: появилась петиция к Путину

Автор петиции – правозащитник Лев Пономарев.

Более 500 тысяч россиян подписали петицию с требованием остановить войну с Украиной, которую развязал президент страны-агрессора Владимир Путин.

Об этом сообщает Новая газета. Автор петиции - правозащитник Лев Пономарев. Ее напечатали на сайте сhange.org

"Требуем немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина. Считаем военными преступниками всех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины, санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти", — говорится в тексте петиции.

К слову, Пономарев объявил о начале формирования антивоенного движения в РФ. Он призвал людей поддержать любые мирные формы антивоенного протеста, а также выступить против войны.

Как сообщалось, 25 февраля мировая пресса вышла с обложками, посвященными событиям в Украине. Они показывают Путина в образе Гитлера, пишут о взрывах и плаче за убитыми. ТСН.ua собрал самые яркие.