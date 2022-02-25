Более полумиллиона россиян требуют прекратить войну в Украине: появилась петиция к Путину

Автор петиции – правозащитник Лев Пономарев.
Более 500 тысяч россиян подписали петицию с требованием остановить войну с Украиной, которую развязал президент страны-агрессора Владимир Путин.
Об этом сообщает Новая газета. Автор петиции - правозащитник Лев Пономарев. Ее напечатали на сайте сhange.org
"Требуем немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России и их немедленного вывода с территории суверенного государства Украина. Считаем военными преступниками всех, кто принимал решение о начале боевых действий на востоке Украины, санкционировал агрессивную и оправдывающую войну пропаганду в российских медиа, зависимых от власти", — говорится в тексте петиции.
К слову, Пономарев объявил о начале формирования антивоенного движения в РФ. Он призвал людей поддержать любые мирные формы антивоенного протеста, а также выступить против войны.
Как сообщалось, 25 февраля мировая пресса вышла с обложками, посвященными событиям в Украине. Они показывают Путина в образе Гитлера, пишут о взрывах и плаче за убитыми. ТСН.ua собрал самые яркие.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городах.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.