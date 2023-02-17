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Более полусотни "прилетов" за полтора часа: российская армия массированно обстреляла пограничные области Украины

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Более полусотни "прилетов" за полтора часа: российская армия массированно обстреляла пограничные области Украины

Фото: Associated Press

В Черниговской и Сумской области войска РФ совершили обстрелы населенных пунктов у границы.

В пятницу, 17 февраля, с территории Российской Федерации войска госсударства-агрессора обстреляли из самоходных артиллерийских установок и ракетных систем залпового огня.
приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей. За полтора часа было выпущено более 50 снарядов.

Об этом сообщили в ОК "Север".

Артобстрел начался в 11:45 — по району населенного пункта Заруцкое враг выпустил 30 снарядов, вероятно, из РСЗО.

Сразу после этого по району населенных пунктов Мефедовка и Колос российские войска били из САУ, выпустив соответственно 10 и 12 снарядов.

В 13:14 было зафиксировано 2 "прилета", вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Бачевск.

Украинские военные сообщили, что в результате обстрела потерь среди личного состава и военной техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", — уточнили в ОК "Север".

Напомним, в четверг, 16 февраля, российские оккупанты обстреляли жилой квартал города Бахмута Донецкой области из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". В результате обстрела много погибших и раненых.

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Дата публикации
Просмотры
3622
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