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Более полутысячи оккупантов и техника: Генштаб обновил потери россиян

Более полутысячи оккупантов и техника: Генштаб обновил потери россиян

Фото: Associated Press

Захватчики несут потери на поле боя.

Общие боевые потери российской армии на 1 апреля составляют 173 990 человек. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 630 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 173 990 (+630) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3616 (+1)
  • боевых бронированных машин ‒ 6981 (+4)
  • артиллерийских систем – 2683 (+8)
  • РСЗО – 527 (+1)
  • средства ПВО ‒ 279 (+1)
  • самолетов – 306
  • вертолетов – 291
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248
  • крылатые ракеты ‒ 911
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5528 (+7)
  • специальная техника ‒ 296 (+2)

Напомним, как говорится в утренней сводке Генштаба, россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Буча, Гостомель, Ирпень – эти города были убежищем для беженцев, пока сами не оказались под огнем россиян.

Буча, Гостомель, Ирпень – эти города были убежищем для беженцев, пока сами не оказались под огнем россиян.

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