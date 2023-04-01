Более полутысячи оккупантов и техника: Генштаб обновил потери россиян

Захватчики несут потери на поле боя.
Общие боевые потери российской армии на 1 апреля составляют 173 990 человек. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 630 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 173 990 (+630) человек ликвидировано
- танков ‒ 3616 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 6981 (+4)
- артиллерийских систем – 2683 (+8)
- РСЗО – 527 (+1)
- средства ПВО ‒ 279 (+1)
- самолетов – 306
- вертолетов – 291
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248
- крылатые ракеты ‒ 911
- корабли /катера ‒ 18
- автомобильной техники и автоцистерн – 5528 (+7)
- специальная техника ‒ 296 (+2)
Напомним, как говорится в утренней сводке Генштаба, россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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