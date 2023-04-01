Более полутысячи оккупантов и техника: Генштаб обновил потери россиян

Общие боевые потери российской армии на 1 апреля составляют 173 990 человек. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 630 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.04.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 173 990 (+630) человек ликвидировано

танков ‒ 3616 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 6981 (+4)

артиллерийских систем – 2683 (+8)

РСЗО – 527 (+1)

средства ПВО ‒ 279 (+1)

самолетов – 306

вертолетов – 291

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2248

крылатые ракеты ‒ 911

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5528 (+7)

специальная техника ‒ 296 (+2)

Напомним, как говорится в утренней сводке Генштаба, россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Буча, Гостомель, Ирпень – эти города были убежищем для беженцев, пока сами не оказались под огнем россиян.