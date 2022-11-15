Более полутысячи шахтеров оказались в ловушке под землей из-за ракетных ударов оккупантов

Ситуация в городе очень сложная, по данным местных властей.

В ходе масштабной атаки россиян более 500 шахтеров в Кривом Роге застряли под землей. Продолжается спасательная операция.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

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"Под землей во время взрывов в четырех шахтах находилось 566 шахтеров. Проводится спасательная операция. Уже выведено на поверхность 457. Под землей еще 109 человек. Реально нужно несколько часов. Применяются контргрузы и ручные лебедки", — отметил он.

По его словам, ситуация в городе очень сложная. На месте прилетов работают все аварийные, коммунальные и спасательные службы.

По состоянию на 20:00, по данным местных властей, спасательная операция завершена, она длилась 4 часа. Все шахтеры выведены.

"Спасательная операция по шахтерам Кривбасса закончилась. Из шахт выведены все 566 оставшихся под землей шахтеров в результате ракетного удара. Спасибо горноспасателям и коллективам шахт, которые были на поверхности. Операция длилась почти четыре часа", — написал Вилкул.

Массированный обстрел Украины

Во вторник, 15 ноября, российские оккупанты нанесли новый массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы были слышны во Львове, Харькове, Ровно, Кривом Роге, Черкасской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Тернопольской областях. Работает ПВО, к сожалению, есть попадание российских ракет. Из-за попадания ракет в некоторых городах перепады электроэнергии есть проблемы со связью, Интернетом.

В Воздушных силах сообщили, что российские обстрелы, совершенные 15 ноября, стали самыми массированными с начала войны. Россия выпустила по Украине около 100 ракет, из них 73 – сбили.

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