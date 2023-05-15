Более роты окупантов, танки и дроны: россияне несут большие потери на юге Украины

Российские оккупационные войска несут большие потери на юге Украины. На Таврическом направлении за прошедшие сутки потери РФ убитыми и ранеными составили более роты.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

Кроме того, была уничтожена и повреждена 31 единица вооружения и военной техники противника. В частности, два танка, два БТР, БМП, БРЭМ, КШМ, два БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Zala", БПЛА "Supercum", РЭБ "Поле-21", РЭБ "Силок-01", зенитный ракетный комплекс. Тор".

По его словам, за 14 мая подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления выполнили 710 огневых задач.

"Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее", — подчеркнул Тарнавский.

По состоянию на 15 мая общие боевые потери России составляют 199 460 оккупантов. За прошедшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 580 российских захватчиков.

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