Более семи тысяч санкций уже наложены на Россию: эксперты оценили, наступит ли от них конец экономике России

Более семи тысяч санкций уже наложены на Россию: эксперты оценили, наступит ли от них конец экономике России

Цивилизованные страны, кажется, начали собственное соревнование, кто из них больше всего навредит неадекватной России.

Большая часть санкций была наложена за последние 40 суток: когда путинские наемники продрались через границу, нарушили спокойствие, разбили дома и убивают мирных людей. Запад обещал решительный отпор, предупреждал кремлевского диктатора. Даже стало казаться, что действительно вот-вот экономике России наступит конец и военная машина остановится, но неприятное послевкусие от санкций 2014 года против страны-агрессора может повториться.

Об этом говорится в ТСН.

Россия – рекордсмен мировых санкций. Общий счет уже перевалил за семь тысяч. Это больше, чем в Иране, Сирии и Северной Корее. Чуть ли не каждый день мы наблюдаем, как мир словно пытается утихомирить безумный диктаторский режим. "Это финансовая ядерная война" — так о санкционной политике высказался экс-чиновник министерства финансов США Питер Пятецкий

Цивилизованные страны, кажется, начали собственное соревнование, кто из них больше всего навредит неадекватной России. Жесточайшей к оккупанту стала Великобритания. Удивила до сих пор нейтральная Швейцария. Тройку лидеров замыкают Соединенные Штаты. Затем – Евросоюз, Франция, Канада, Австралия и Япония. Причем «били залпово» по банкам, финансам, экспорту металлургии, продаже лакшеры-товаров и технологиям. Ввели более 4000 санкций против конкретных лиц, в том числе кремлевской верхушки, и почти тысячу против юридических лиц.

На первый взгляд, санкции бьют по всему, что можно. Уже видели растерянных российских олигархов, которые вынуждены самостоятельно браться за домашнюю работу, арестованные яхты и виллы. Точно известно, что показатели на табло в российских обменниках больше не соответствуют реальному состоянию экономики. Сражения за сахар и сковороду, разрезание брендовых сумочек, скачок цен на импортные продукты. И приостановка автопрома из-за нехватки деталей. Перечислять можно бесконечно, но это все – пока не работает.

Наибольший удар по экономике России нанес именно бизнес и гражданское общество западных стран. Россияне испытывают проблемы с расчетом картами «Виза» и «Мастеркард» за рубежом, например. У них нет авиасообщения с большинством европейских стран. А еще, жалуются в соцсетях, что за пределами их страны лучше не признаваться, что ты россиянин. Но на уровне лидеры европейских правительств все гораздо спокойнее. Там пока работают по тактике "тысячи порезов", чем сокрушительных ударов.

«Чтобы победить в этой войне, нам нужна кувалда, которая даст по голове прямо сейчас. И собственно из тех санкций, которые дадут по голове здесь и сейчас, к сожалению, это только санкции против центробанка России», — объясняет аналитик центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Санкции против центробанка, то есть заморозка золотовалютного резерва России, это то, к чему Путин был не готов. И это, наверное, единственный болезненный удар, несмотря на решительную риторику европейских лидеров, утверждает дипломат Павел Климкин. «На самом деле, санкции могут звучать очень круто, но очень важно, есть ли возможность в России их каким-то образом обходить. Очень важно, чтобы санкции не теряли со временем своего разрушительного влияния, и вот с этим на самом деле и у американских санкций, но особенно у европейских есть проблемы», — говорит экс-министр иностранных дел Украины.

Павел Климкин точно знает, о чем говорит. Ведь был одним из добившихся санкций в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, создала в Украине квазиобразование, сбила малайзийский Боинг, создавала котлы на Донбассе. Украина тогда приложила немало усилий, чтобы добиться введения санкции. Они подействовали, но ненадолго. «В четырнадцатом году, как вы помните, нам удалось затянуть за ворота Европейский союз до санкций полных, секторальных экономических. Россия через некоторое время стала к ним приспосабливаться», – вспоминает Климкин.

Приспособление в конце концов вылилось в “потепление” отношений между РФ и западными лидерами. Причем некоторые подробности выплыли только сейчас. По данным официального реестра экспорта оружия, Франция и Германия все это время продавала его России. Российскую делегацию вернули в ПАСЕ. А после полного игнора Путина на G20 даже заговорили о возобновлении членства России в большой семерке.

На Россию наложены уже более 8 тысяч санкций

Относительно экономики — 8 лет россияне убеждали — их экономика не понесла существенных потерь. А бульдозерной войной с сырами и хамоном пытались доказать, что в проигрыше останется запад. Однако статистика свидетельствовала о другом. На самом деле, российская экономика все это время серьезно пробуксовывала. Доход украинца, например, рос намного быстрее россиянина.

Так было до второй половины прошлого года, когда цены на энергоносители начали преодолевать рекорд за рекордом. Не секрет, что львиная доля российского бюджета, а значит и военная машина, наполняется именно деньгами по продаже нефти и газа. С первых часов полномасштабного вторжения и по сей день президент Зеленский требует от мира решительности.

Но слышит только решительные заявления, пока приносят не так много результатов, утверждают украинские экономисты. В списке самых первых просьб – исключение России от системы «Свифт». Об этом говорили с 2014 года. В итоге от «Свифта» отключили только 5 из трех сотен российских банков.

Также читайте Российская пехота уже не решается идти на Северодонецк, но обстреливает город

«Сейчас снова сохраняются дыры в виде основных российских банков, через которые можно платить за газ, за нефть и другие товары», — говорит аналитик Центра экономических стратегий Глеб Вышлинский.

От российской нефти отказались только Соединенные Штаты – ничтожная доля. Европа медлит. Рубить по импорту энергоносителей даже технологически не просто. Однако здесь есть еще один нюанс. Европа дала себя загнать в газовую ловушку Путина. Немецкий бизнес не хочет терять свою прибыль, а осторожны европейские политики симпатии избирателей. Только делают это на крови украинских граждан. «Эмбарго на импорт российской нефти и газа — это могло бы стать теми же переломными санкциями, которые привели бы к несостоятельности России финансировать войну в Украине», - добавляет Вышлинский.

Когда только Россия стягивала войска к украинским границам — мероприятие обещало: как только Путин отдаст приказ наступать — цивилизованный мир ударит мощными санкциями. Свои обещания правительства выполнили, взяли прекрасный темп, однако сейчас сбавили обороты. Кажется, не отдавая себе отчет, что русский сапог русского военного, оплаченный деньгами европейцев, завтра может выбить двери и в их дома.

Читайте также:

Из изуродованной Бучи вывозят заброшенных животных: к спасению присоединилась съемочная группа ТСН

Несколько дней подряд в Киеве уже довоены пробки от возвращающихся в город

Больше оружия и большей помощи: члены НАТО договорились активнее поддержать Украину

Отвоеванную технику РФ отскребли от остатков оккупантов, отремонтировали и оснащают ею целые украинские бригады

В Гостомеле внедряют жесткий комендантский час, чтобы очистить город от снарядов, мародеров и ДРГ