Более сотни боевых столкновений в сутки: Генштаб сообщил, где атаковали оккупанты

За прошедшие сутки на фронте произошло 125 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Луганской области; Новосадовое и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 36 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Клещиевка, Выемка, Новый, Раздоловка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 31 атака в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино на Запорожье.

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки российские оккупанты совершили три безуспешные атаки на позиции наших войск.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 3 другим важным объектам противника.

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