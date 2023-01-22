Более сотни ударов по Сумщине и массированный артобстрел центра Авдеевки: какая ситуация в регионах Украины 22 января

Российские оккупационные войска за сутки, 21 января, продолжали обстреливать Украину — под вражеским огнем оказались Сумская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Харьковская, Херсонская, Днепропетровская области. В регионах в результате обстрелов РФ много разрушений, есть раненые гражданские люди.

Об этом говорится в утренней сводке от областных военных администраций.

Сумщина

Утром 22 января россияне из артиллерии обстреляли Середино-Будскую громаду. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

За прошедшие сутки россияне нанесли по приграничной области 115 ударов. Под обстрелами были Эсманьская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская громады.

В Эсманьской громаде в результате обстрелов осколками ранен 17-летний парень в селе Студенок. Есть разрушение и повреждение жилья.

Запорожская область

За минувшие сутки, 21 января, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Лежине, Волшебное, Ольговское, Железнодорожное, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Каменское, Волшебное, Новоданиловка, Белогорье, Малиновка, Щер Токмачка, Красное, Гуляйпольское, Преображенка, Степное, Степногорск, Юрковка.

Поступило 36 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ.

Детали о последствиях уточняются.

Днепропетровщина

Россияне трижды за ночь обстреляли Никопольщину. Попали из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде. Без жертв. В самом Марганце разрушен лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание.

В селе рядом снаряды зацепили линию электропередач. Аварийные бригады уже приступили к работе. Последствия атак еще выясняются.

Харьковщина

На Слобожанском направлении под вражеским минометным и артиллерийским огнем были районы населённых пунктов: Ветеринарное, Стрелеча, Пильное, Старица, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск.

На Купянском направлении россияне обстреляли Синьковку, Петропавловку, Табаевку и Крахмальное. В Купянске в результате обстрелов повреждены ЧАО "Купянский молочно-консервный комбинат" и 2 частных дома.

В с. Ветеринарное Харьковского района из-за обстрелов ранения получил один человек. Состояние среднее. В с. Каменка Изюмского района на взрывном предмете взорвались двое мужчин, госпитализированные в среднем состоянии.

Луганщина

Украинские воины 21 января отразили атаки захватчиков вблизи Новоселовского и Серебрянского лесничества.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Новоселовское и Стельмаховка.

На Лиманском направлении россияне обстреляли Новоегоровку, Макеевку, Площадку, Краснопоповку, Диброву, Кузьмино и Серебрянское лесничество. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область

Продолжаются активные боевые действия вблизи Бахмута и Соледара. Ночью были обстрелы вдоль всей линии фронта: Угледар, Марьинка, Красногоровка, Торецк, Авдеевка.

Авдеевская ВА: ночью – единичные прилеты как по старой части города так и по центральной. Утром произошел массированный артобстрел, попадание по центральной части города. Информация о пострадавших гражданских уточняется. По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь.

Херсонщина

Оккупанты обстреляли со всего спектра артиллерии Янтарное, Берегово, Белозерку, Днепровское, Казацкое, Новоберислав, Тягинку, Токаревку, Садовое, Приднепровское и Херсон.

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Враг усиливает контроль учета мирного населения на временно захваченных территориях области. В частности, пытается создать базу данных мест обитания мирных граждан.

В селе Архангельское Высокопольской тергромады на российской мине взорвался электрик. Во время работы на одном из предприятий мужчина наткнулся на российскую мину на обочине дороги. Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу. Ему оторвало правую стопу. В настоящее время медики оказывают пациенту необходимую помощь.

Всего за сутки из-за российской агрессии в области пострадали три человека: двое подорвались на вражеских минах и один человек получил обломочное ранение.

Из Херсона и населенных пунктов области эвакуировали людей с разными заболеваниями Львовщины.

Напомним, руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что оккупанты могут готовиться к новым ракетным ударам. Свидетельством тому является активизация использования разведывательных беспилотников.

Между тем представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий предупредил, что весна и начало лета 2023 будут решающими в полномасштабной войне. Главное поле боя будет на Донбассе.

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