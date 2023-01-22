Более сотни ударов по Сумщине и массированный артобстрел центра Авдеевки: какая ситуация в регионах Украины 22 января

На временно захваченных территориях Херсонской области оккупанты усиливают контроль учета мирного населения.
Российские оккупационные войска за сутки, 21 января, продолжали обстреливать Украину — под вражеским огнем оказались Сумская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Харьковская, Херсонская, Днепропетровская области. В регионах в результате обстрелов РФ много разрушений, есть раненые гражданские люди.
Об этом говорится в утренней сводке от областных военных администраций.
Сумщина
Утром 22 января россияне из артиллерии обстреляли Середино-Будскую громаду. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
За прошедшие сутки россияне нанесли по приграничной области 115 ударов. Под обстрелами были Эсманьская, Новослободская, Белопольская, Шалыгинская и Краснопольская громады.
В Эсманьской громаде в результате обстрелов осколками ранен 17-летний парень в селе Студенок. Есть разрушение и повреждение жилья.
Запорожская область
За минувшие сутки, 21 января, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Лежине, Волшебное, Ольговское, Железнодорожное, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевка, Каменское, Волшебное, Новоданиловка, Белогорье, Малиновка, Щер Токмачка, Красное, Гуляйпольское, Преображенка, Степное, Степногорск, Юрковка.
Поступило 36 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ.
Детали о последствиях уточняются.
Днепропетровщина
Россияне трижды за ночь обстреляли Никопольщину. Попали из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде. Без жертв. В самом Марганце разрушен лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание.
В селе рядом снаряды зацепили линию электропередач. Аварийные бригады уже приступили к работе. Последствия атак еще выясняются.
Харьковщина
На Слобожанском направлении под вражеским минометным и артиллерийским огнем были районы населённых пунктов: Ветеринарное, Стрелеча, Пильное, Старица, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск.
На Купянском направлении россияне обстреляли Синьковку, Петропавловку, Табаевку и Крахмальное. В Купянске в результате обстрелов повреждены ЧАО "Купянский молочно-консервный комбинат" и 2 частных дома.
В с. Ветеринарное Харьковского района из-за обстрелов ранения получил один человек. Состояние среднее. В с. Каменка Изюмского района на взрывном предмете взорвались двое мужчин, госпитализированные в среднем состоянии.
Луганщина
Украинские воины 21 января отразили атаки захватчиков вблизи Новоселовского и Серебрянского лесничества.
На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Новоселовское и Стельмаховка.
На Лиманском направлении россияне обстреляли Новоегоровку, Макеевку, Площадку, Краснопоповку, Диброву, Кузьмино и Серебрянское лесничество. Ситуация в области остается сложной.
Донецкая область
Продолжаются активные боевые действия вблизи Бахмута и Соледара. Ночью были обстрелы вдоль всей линии фронта: Угледар, Марьинка, Красногоровка, Торецк, Авдеевка.
Авдеевская ВА: ночью – единичные прилеты как по старой части города так и по центральной. Утром произошел массированный артобстрел, попадание по центральной части города. Информация о пострадавших гражданских уточняется. По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь.
Херсонщина
Оккупанты обстреляли со всего спектра артиллерии Янтарное, Берегово, Белозерку, Днепровское, Казацкое, Новоберислав, Тягинку, Токаревку, Садовое, Приднепровское и Херсон.
Враг усиливает контроль учета мирного населения на временно захваченных территориях области. В частности, пытается создать базу данных мест обитания мирных граждан.
В селе Архангельское Высокопольской тергромады на российской мине взорвался электрик. Во время работы на одном из предприятий мужчина наткнулся на российскую мину на обочине дороги. Пострадавшего с минно-взрывной травмой доставили в больницу. Ему оторвало правую стопу. В настоящее время медики оказывают пациенту необходимую помощь.
Всего за сутки из-за российской агрессии в области пострадали три человека: двое подорвались на вражеских минах и один человек получил обломочное ранение.
Из Херсона и населенных пунктов области эвакуировали людей с разными заболеваниями Львовщины.
Напомним, руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что оккупанты могут готовиться к новым ракетным ударам. Свидетельством тому является активизация использования разведывательных беспилотников.
Между тем представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий предупредил, что весна и начало лета 2023 будут решающими в полномасштабной войне. Главное поле боя будет на Донбассе.
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