Более тяжелое вооружение: Джонсон и Зеленский обсудили новую военную помощь Украине

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели разговор и обсудили новую военную помощь Украине.
Речь идет, в частности, о тяжелом вооружении, об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения. Спасибо за поддержку нашим союзникам", — написал Ермак.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Запад наконец-то поставляет Украине необходимое вооружение, которое она просила с начала полномасштабного вторжения РФ. Какое именно вооружение получает армия Украины от Запада – глава государства не сообщил.
Читайте также:
- ВСУ выбили российских кафиров из трех населенных пунктов Харьковщины – Синегубов
- Минус один: нацгвардейцы сбили в Луганской области беспилотник кафиров
- Украинские военные на Пасху получат "куличи", которыми угостят оккупантов — Резников