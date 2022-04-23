Более тяжелое вооружение: Джонсон и Зеленский обсудили новую военную помощь Украине

Более тяжелое вооружение: Джонсон и Зеленский обсудили новую военную помощь Украине

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели разговор и обсудили новую военную помощь Украине.

Речь идет, в частности, о тяжелом вооружении, об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили новую военную помощь Украине. Она будет включать предоставление нам тяжелого вооружения. Спасибо за поддержку нашим союзникам", — написал Ермак.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Запад наконец-то поставляет Украине необходимое вооружение, которое она просила с начала полномасштабного вторжения РФ. Какое именно вооружение получает армия Украины от Запада – глава государства не сообщил.

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