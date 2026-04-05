- Война
- 1 мин
Более тысячи россиян уже не вернутся домой: потери врага на 5 апреля
ВСУ ликвидируют россиян на фронте — оккупанты несут потери.
За прошедшие сутки ликвидировано около 1 180 российских захватчиков и немало техники.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 303 550 (+1 180) человек
танков — 11 839 (+4)
боевых бронированных машин — 24 350 (+6)
артиллерийских систем — 39 439 (+61)
РСЗО — 1 719 (+3)
средства ПВО — 1 338
самолетов — 435
вертолетов — 350
БпЛА оперативно-тактического уровня — 219 443 (+2 427)
крылатые ракеты — 4 517
корабли / катера — 33
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 87 355 (+206)
специальная техника — 4 112 (+3)
Напомним, главком Александр Сырский сообщил, что украинским защитникам удалось восстановить контроль над территорией площадью около 470 квадратных километров.