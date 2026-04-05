Война
1432
1 мин

Более тысячи россиян уже не вернутся домой: потери врага на 5 апреля

ВСУ ликвидируют россиян на фронте — оккупанты несут потери.

Анастасия Павленко
© Associated Press

За прошедшие сутки ликвидировано около 1 180 российских захватчиков и немало техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.04.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 303 550 (+1 180) человек

  • танков — 11 839 (+4)

  • боевых бронированных машин — 24 350 (+6)

  • артиллерийских систем — 39 439 (+61)

  • РСЗО — 1 719 (+3)

  • средства ПВО — 1 338

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 350

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 219 443 (+2 427)

  • крылатые ракеты — 4 517

  • корабли / катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 87 355 (+206)

  • специальная техника — 4 112 (+3)

Напомним, главком Александр Сырский сообщил, что украинским защитникам удалось восстановить контроль над территорией площадью около 470 квадратных километров.

