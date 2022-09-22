Болело в груди и сильно кашлял: обращение Путина к россиянам удалось снять только с четвертой попытки

Когда президент РФ Владимир Путин записывал свое новое обращение, ему стало плохо. Пришлось вызывать врачей, поскольку он начал сильно кашлять.

Поэтому обращение диктатора удалось записать с четвертой попытки.

Об этом пишет издание Dailymail.

Сообщается, что Путин страдал приступом кашля и боли в области груди. Именно поэтому его выступление было отложено на 13 часов.

В частности, СМИ ссылается на Телеграмм-канал General SVR, который, как считается, управляется инсайдером из Кремля. В сообщении говорится, что речь российского президента пришлось перезаписывать несколько раз, поскольку ему все время становилось плохо.

Также есть версия, что Путин якобы симулировал плохое самочувствие, чтобы отложить съемку. Ему потребовалось дополнительное время на то, чтобы принять окончательное решение.

"Люди близки к президенту знают его патологическую нерешительность и неуверенность в принятии решений, особенно ключевых", — говорится в сообщении.

Напомним, российские СМИ анонсировали выступление Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в 20:00 20 сентября. Затем трансляция была перенесена на 21:00. Выступил Путин 21 сентября.

Фото: Associated Press

Советник Офиса президента Алексей Арестович проанализировал видеообращение президента России Владимира Путина, в котором он объявил о частичной мобилизации.

"Как парня перекрутило. Уклон влево (позвоночник — вопрос власти), попытка закрыться левой рукой, не знает, куда девать правую. Речь полна извинений, просящие интонации, местами — заискивающие. У меня такое бывает только, когда какой-нибудь Вася или Татьяна из Жашкова уведомляют меня, что отписались", — отметил Арестович.

Вместо Путина к россиянам обратилась Мосейчук: "Или вы заканчиваете войну, или мир заканчивает с вами"

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