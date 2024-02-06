Болезненное направление: Гуменюк объяснила, как россияне используют Кинбурнскую косу

Когда их отправляют на Кинбурнскую косу, россияне понимают, что это билет в один конец.

На Кинбурнской косе сохраняется напряженная ситуация. Оттуда враг пытается отвлекать внимание украинских военных от Херсонского направления. Для этого российские оккупанты порой усиливают обстрелы на Очаковском и Куцурубском направлениях.

Об этом заявила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в комментарии "24 Канала". Однако украинское командование все видит и вычисляет.

"Пока Кинбурнская коса у врага, пока она оккупирована – и это для меня лично очень болезненное направление", – отметила Гуменюк.

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Особенность географии этого участка фронта состоит в том, что на нем пересекаются Николаевская и Херсонская области.

Кинбурнская коса для россиян – билет в один конец

"Оккупанты чувствуют опасность на Кинбурнской косе, в частности в Николаевской ее части. Кроме того, они начали отказываться от артиллерии, применяя FPV-дроны. Поэтому пытаются запускать дроны уже из Херсонской части Кинбурнской косы, ближе к материковой части временно оккупированной области, чтобы обезопасить свои подразделения. То есть, здесь тоже наблюдается нервозность в распределении сил и средств", – констатировала Гуменюк.

Когда их отправляют на Кинбурнскую косу, россияне понимают, что это билет в один конец. Им сразу прилетает в ответ, так что фактически эта позиция больше не функционирует.

Напомним, РФ стягивает много войск на фронт, но ей может не хватить оружия на всех.

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