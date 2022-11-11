"Болезненный удар по репутации Путина": западные СМИ о позорном бегстве оккупантов из Херсона

Отступление армии РФ с правого берега Днепра в Херсонской области свидетельствует о реальных проблемах российских военных.

Западный журналист Парик ОʼБраян считает, что российские войска отступают с правого берега Херсонщины под давлением ВСУ, что станет настоящим ударом для российского президента Владимира Путина.

Об уходе россиян из Херсона говорится в сюжете для британского Channel 4.

"Украинцев можно понять. Опыт контактов с россиянами научил их, что то, что выглядит как уход и что называют уходом, действительно может им и не быть", — сказал он.

По его словам, россияне приняли такое решение из-за тупика, и этому стоит радоваться.

Во-первых, Путин официально провозгласил Херсон частью России, центром недавно аннексированного региона. Любое официальное заявление о сдаче этой территории – это де-факто ее измена.

"Это очень болезненный удар по репутации любого диктатора", – отметил журналист.

Во-вторых, из Херсона вывезли важные для россиян символы - от флагов до останков их исторических фигур.

В-третьих, Кирилл Стремоусов внезапно якобы погиб в ДТП.

"Все вместе подводит к выводу, что презентация отступления, продемонстрированная Суровикиным и его начальником Шойгу, не блеф", — добавил журналист.

Освобождение Херсонщины

Украинская армия продолжает продвигаться по херсонскому направлению. Глава ОВА Ярослав Янушевич сообщил об освобождении 12 населенных пунктов и 260 кв. км территорий на юге страны. Украинским бойцам удалось отодвинуть линию фронта на 7 км.

Накануне появилась информация об освобождении села Брускинское Херсонской области. Нардеп Юрий Мысягин разместил кадры, где украинские военные сообщают, что взяли под свой контроль населенный пункт 9 ноября.

Первая отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна со своей стороны рассказала о деоккупации села Борозенское.

Также украинские бойцы смогли занять село Киселевка Херсонской области. Расстояние от него до окраин захваченного Херсона составляет всего 15 км.

Как стало известно, населенный пункт освободили бойцы 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Впоследствии стало известно об освобождении села Александровка в Белозерском районе и села Станислав, где люди трогательно пели украинский гимн, в то время как бойцы поднимали национальный флаг.

После этого появилась информация о деоккупации населенных пунктов Боровой Кут, Евгеньевке и Томарино в Бериславском районе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о выходе ВС РФ с правого берега Днепра Херсонской области. По его словам, с 1 октября украинские военные в этом направлении продвинулись вперед на 36,5 км.

В Институте изучения войны считают, что российское командование намерено планомерно отводить войска с правого берега Херсонской области, чтобы сохранить свою боевую мощь. По мнению аналитиков, РФ отдает приоритет отводу своих сил в надлежащем порядке, а не стремлению полностью остановить контрнаступление ВСУ.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что освобождение Херсона станет победой для Украины, однако это не означает конца войны.

Что означает отступление оккупантов из Херсона: ловушки, выгоды для ВСУ, спокойствие городам – Александр Мусиенко