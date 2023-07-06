Болгария может передать Украине свои истребители МиГ-29: эксперт объяснил, при каких условиях это может произойти

Болгария имеет возможность передать Украине свои самолеты МиГ-29. Кроме того, помочь с производством снарядов советского образца и ремонтом бронетехники.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Болгария может даже сейчас не согласиться на передачу С-300. Почему они еще зимой не решили размениваться на NASAMS? С-300 нам бы надо отдать сейчас — независимо, это декабрь 2022 года или июль 2023 года. NASAMS Болгария может получить не ранее 2025 года там и сейчас очередь расписана. Это еще без поправок на те пакеты военной помощи, которые нам могут готовиться. Это еще может быть дополнительно лет 5", — подчеркнул эксперт.

По его словам, в Болгарии очень большие мощности по производству снарядов советских калибров – не только 152-мм, но и 82-мм мины, 100-мм снаряды, которые нам тоже нужны для некоторых типов орудий.

"Болгария может ремонтировать весь спектр советской бронетехники, в частности танки Т-72. У них также подходит к концу срок службы их МиГ-29 — соответственно, комплектующие к этим самолетам в больших количествах нам нужны всегда", — отметил Иван Киричевский.

Кроме того, если удастся найти условия, при которых болгары передадут нам самолеты как донорство – это тоже хороший вариант.

"Судя по некоторым новостям о F-16, они буквально завтра не будут. МиГ-29 мы еще будем эксплуатировать еще некоторое время — чем больше запчастей, тем лучше. Если с этим помогут болгары, то почему бы и нет. Это вопрос, который стоит визит главы государства как Верховного главнокомандующего", — подытожил эксперт.

Напомним, что во временно оккупированной Макеевке раздались сильные взрывы.

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