Болгария объяснила отказ присоединиться к закупкам боеприпасов для ВСУ

Болгария не будет участвовать в совместных закупках ЕС и поставках боеприпасов Украине.

Болгария не будет участвовать в плане совместных закупок, согласованном рядом стран-членов ЕС с целью поставки Украине боеприпасов калибра 155 миллиметров, поскольку у болгарской армии нет таких снарядов и она не использует их.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, пишет Europe press.

"Этот миллион боеприпасов должен поступить из запасов. У нас в болгарской армии таких боеприпасов нет, поэтому нет никаких возможностей, что они будут предоставлены Украине по той простой причине, что у нас отсутствует такой калибр", — пояснил министр.

Напомним, ранее СМИ писали, что Болгария предположительно продаст Украине большое количество боеприпасов через посредников.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюзу необходимо отдать приоритет для закупки боеприпасов для Украины из европейских оборонных фондов. Это поможет ускорить решение вопроса с дефицитом снарядов.

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