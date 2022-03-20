Болгария отказывается от газа из России, 57 городов Польши прекратили сотрудничество с РФ и прочее: новости, приближающие Украину к победе

Болгария отказывается от газа из России, 57 городов Польши прекратили сотрудничество с РФ и прочее: новости, приближающие Украину к победе

Среди новостей – выступление Зеленского перед парламентом Швейцарии, Болгария от 2023 года откажется от российского газа и прочее.

Украинская дипломатия систематически работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее одержала победу в войне с Россией.

Министерство иностранных дел опубликовало актуальную информацию на дипломатическом фронте в сутки 19 марта.

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Поддержка мира

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Швейцарии. В своей речи глава государства призвал к полной заморозке активов лиц, причастных к развертыванию полномасштабной войны против Украины.

Отказ от газовой иглы РФ

Болгария не будет продлевать контракт на поставку природного газа с российским Газпромом на фоне войны в Украине. Действие контракта истекает в конце года.

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Изоляция РФ

57 городов Польши в одностороннем порядке прекратили действия соглашений по сотрудничеству с 48 городами РФ и 12 городами Беларуси.

в одностороннем порядке прекратили действия соглашений по сотрудничеству с 48 городами РФ и 12 городами Беларуси. Одна из крупнейших нефтесервисных компаний Baker Hughes останавливает инвестиции в России из-за войны против Украины.

останавливает инвестиции в России из-за войны против Украины. Немецкая компания Bosch готовится к полной остановке производства на российских заводах, в частности, на заводе бытовых товаров. в Санкт-Петербурге.

Гуманитарная помощь

Великобритания передала Украине более двух миллионов единиц медицинских средств и оборудования. Также на лечение в Британию прибыл 21 онкобольной ребенок.

средств и оборудования. Также на лечение в Британию прибыл 21 онкобольной ребенок. Правительство Венгрии направило в Украину очередной гуманитарный конвой – 5 грузовиков со средствами первоочередной медицинской помощи, а также продукты и гигиенические средства.

Международный комитет Красного Креста в Монако передал Центру детской нейрохирургии в Киеве медикаменты и оборудование на сумму 268 тысяч евро.

передал Центру детской нейрохирургии в Киеве медикаменты и оборудование на сумму 268 тысяч евро. С начала полномасштабной войны РФ Хорватия предоставила Украине почти 115 тонн гуманитарной помощи, а также пожарное снаряжение стоимостью около 60 тысяч долларов.

а также пожарное снаряжение стоимостью около 60 тысяч долларов. Во Львове разгрузили пять фур гуманитарной помощи из Грузии.

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