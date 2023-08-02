Болгария предоставит Украине около 100 бронетранспортеров: стали известны подробности

Поступит техника уже в начале этой осени.
Болгария предоставит Украине около 100 бронетранспортеров. В нашу страну они поступят уже в сентябре этого года.
Об этом заявил депутат парламента страны Ивайло Мирчев в комментарии LIGA.net.
По его словам, окончательная ратификация отправки БТР состоится в начале сентября, после чего технику смогут отправить в Украину.
Сами же бронетранспортеры никогда не использовались, однако они были произведены в 1960-1970 годах. Сохранялась техника на складах МВД.
"Более 40 лет пылятся на складах и несут лишь расходы на их охрану и содержание", — добавил Мирчев.
В то же время, Болгария, предоставляя БТРы Украине, надеется на компенсацию со стороны США. Это позволило улучшить обороноспособность болгарской армии.
Напомним, что Правительство Болгарии забирает порт, который контролировала российская компания.
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